facebook_pixel
    08 февраля 2022, 15:27

    Девять автомобилей столкнулись в Западном административном округе Москвы

    На западе Москвы произошла крупная авария

    Алла Морген, Анастасия Ектова

    Серьезное ДТП произошло в Западном административном округе Москвы. По предварительной информации, в аварии пострадали два человека, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

    Согласно предварительным данным, авария произошла на территории Можайского района Западного административного округа Москвы. На улице Красных Зорь столкнулось девять автомобилей.

    «Два человека зажаты», — сообщил источник.