08 февраля 2022, 15:27
Девять автомобилей столкнулись в Западном административном округе Москвы
На западе Москвы произошла крупная авария
Серьезное ДТП произошло в Западном административном округе Москвы. По предварительной информации, в аварии пострадали два человека, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Согласно предварительным данным, авария произошла на территории Можайского района Западного административного округа Москвы. На улице Красных Зорь столкнулось девять автомобилей.
«Два человека зажаты», — сообщил источник.