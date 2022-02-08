Девять автомобилей столкнулись в Западном административном округе Москвы

Серьезное ДТП произошло в Западном административном округе Москвы. По предварительной информации, в аварии пострадали два человека, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, авария произошла на территории Можайского района Западного административного округа Москвы. На улице Красных Зорь столкнулось девять автомобилей.

«Два человека зажаты», — сообщил источник.