Происшествия 22 июля 2023, 13:16 Девять автомобилей пострадали в погоне за лихачом в Екатеринбурге МВД: 9 машин пострадали в погоне за лихачом на Porsche Cayenne в Екатеринбурге Пресс-служба МВД

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В погоне за водителем на Porsche Cayenne в Екатеринбурге пострадали девять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Свердловской области.

«Механические повреждения в результате происшествия получили шесть гражданских автомобилей и три патрульные машины ДПС. Точный ущерб пока еще устанавливается», — сказал глава пресс-служба регионального ведомства Валерий Горелых.

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По его словам, задержанный не отвечает на вопросы правоохранителей, решив «играть в молчанку».

Горелых отметил, что ЧП произошло в ночь на 22 июля в районе дома 51 по улице Малышева. Экипаж ДПС увидел, что автомобиль Porsche Cayenne проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, после чего проигнорировал неоднократные приказы остановиться.

К преследованию подключились другие экипажи, в итоге нарушителя заблокировали на улице Блюхера при попытке проехать через двор. Полицейские оказались вынуждены открыть огонь по колесам. «360» показал эксклюзивные кадры с места ЧП.