Детскую больницу эвакуировали в Москве

Детскую инфекционную больницу № 6 эвакуировали в Москве после сообщения о минировании. Персонал и пациенты были вынуждены покинуть здание по Большой Академической улице, № 28, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По словам источника, сообщение о заложенном в здании больницы взрывном устройстве поступило утром 16 декабря. На момент публикации новости из здания эвакуировали пациентов и персонал. Сообщение о минировании больницы проверяется. На месте работают экстренные службы столицы. Взрывчатку пока не обнаружили.

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Это не первое сообщение о минировании, которое касается социальных учреждений Москвы. Так, 5 декабря в экстренные службы поступила информация об эвакуации Клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева в Москве.

«После осмотра всех помещений Клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева Сеченского университета кинологами никаких взрывных устройств обнаружено не было. Дополнительно сотрудниками была проверена прилегающая к клинике территория, там тоже не обнаружили никаких взрывных устройств. Все пациенты и сотрудники клиники возвращены в здание», — рассказал руководитель пресс-службы Сеченовского университета Борис Давыдов.

Кроме того, в течение последней недели поступали сообщения о заложенной взрывчатке в различных образовательных учреждениях столицы. Ни в одном из случаев взрывоопасные предметы найдены не были.