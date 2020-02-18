    18 февраля 2020, 05:29

    Детскую библиотеку в Волгограде отремонтируют после затопления

    Ирина Нагайникова

    Помещение детской библиотеки в Волгограде отремонтируют после протечек кровли, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

    Ранее волгоградские родители пожаловались, что из-за постоянных протечек кровли помещение детской библиотеки находится в аварийном состоянии. Об этом сообщило агентство «Высота 102».

    Как сообщили в пресс-службе городской администрации, книжный фонд библиотеки в результате протечек не пострадал, так как «сотрудники филиала оперативно перенесли книги в другое место».

    «Ни помещение библиотеки, ни само здание дома не находятся в аварийном состоянии, — заявили также в пресс-службе. — В дальнейшем запланировано проведение работ по устранению последствий протекания».