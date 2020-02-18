Детскую библиотеку в Волгограде отремонтируют после затопления

Ранее волгоградские родители пожаловались, что из-за постоянных протечек кровли помещение детской библиотеки находится в аварийном состоянии. Об этом сообщило агентство «Высота 102».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, книжный фонд библиотеки в результате протечек не пострадал, так как «сотрудники филиала оперативно перенесли книги в другое место».

«Ни помещение библиотеки, ни само здание дома не находятся в аварийном состоянии, — заявили также в пресс-службе. — В дальнейшем запланировано проведение работ по устранению последствий протекания».