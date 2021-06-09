Детский врач анестезиолог-реаниматолог Краснов умер в 69 лет

Детский врач анестезиолог-реаниматолог Олег Валерьевич Краснов умер 7 июня. Мужчине было 69 лет. Об этом сообщило агентство «Царьград» со ссылкой на департамент здравоохранения Владимирской области.

Краснов был врачом детской реанимации областной клинической больницы с 1986 года. Он заслужил уважение начальства и коллег, а также полюбился пациентам. За годы деятельности Краснов проявил себя высококвалифицированным специалистом.

Департамент здравоохранения высказал родным и близким врача искренние соболезнования. Прощание с Красновым состоялось 9 июня. Отпевание прошло в храме Казанской иконы Божией Матери.