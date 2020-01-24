Детский тренер «Авангарда» бил хоккеистов клюшкой по голове. Видео

Спорный метод воспитания юных хоккеистов выбрал тренер академии хоккейного клуба «Авангард» в Балашихе Игорь Николаев. Во время тренировок он бил воспитанников клюшкой по голове. Видео опубликовал на своей странице в Instagram спортивный журналист Павел Лысенков.

На кадрах видно, как тренер подъезжает к воспитанникам и начинает клюшкой бить их по голове. При этом у одного из мальчиков не было шлема, и он закрывал голову рукой.

Сейчас уже стало известно, что тренера Игоря Николаева отстранили. Об этом рассказал директор по развитию академии «Авангарда» Никита Тарасевич.

По его словам, что в академии провели проверку. Но после того, как руководство увидело записи с камер, тренера решили уволить. При этом часть родителей молодых спортсменов просила оставить Николаева в академии.

«Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения, — пояснил Тарасевич.

Он пояснил, что в клубе есть кодекс по работе с воспитанниками. Он предусматривает, что тренировки строятся на принципах уважения и внимания, а не ради сиюминутного результата.