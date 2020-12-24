Детский санаторий загорелся под Петербургом

Здание детского пульмонологического санатория загорелось в Волховском районе Ленинградской области. По предварительной информации, огонь возник в компьютерном классе.

«Поступило сообщение о пожаре в селе Колчаново. на улице Центральная, дом 45, в компьютерном классе детского пульмонологического санатория», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

По словам собеседника агентства, возгорание локализовали в 15:55 на площади 750 «квадратов». Борьбу с огнем в настоящее время ведут 34 человека и 11 единиц техники.