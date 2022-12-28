Происшествия 28 декабря 2022, 14:29 Детский сад загорелся под Новосибирском

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Пожар произошел в селе Толмачево Новосибирской области 26 декабря. Там загорелся бассейн в детском саду. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на местные СМИ.

На место происшествия прибыли спасатели. Они вывели из здания 18 сотрудников детского сада и 101 ребенка, сообщил «Царьград».

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Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров. На тушение потребовалось порядка 21 минуты. По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности электрической сети. Информации о пострадавших не поступало, написали «Дни.ру».

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