Эксклюзив 08 сентября 2023, 10:15 Детский сад загорелся на северо-западе Москвы Помещение загорелось в здании детского сада в районе Митино в Москве

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В дошкольном лицее № 1544 в Митино начался пожар. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Возгорание началось на улице Генерала Белбородова, 9к1. Детское учреждение расположено на первом этаже жилого дома.

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По имеющимся данным, огонь возник в кабинете психолога на первом этаже. Горела отделка и мебель. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Его удалось локализовать.

Из здания эвакуировали 60 человек. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.