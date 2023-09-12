Происшествия 12 сентября 2023, 00:32 Детский сад выплатит родителям погибшей на прогулке девочки 4,4 миллиона рублей Семье погибшей в детском саду в Екатеринбурге девочки выплатят 4,4 млн рублей Pxhere

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Детский сад № 180 в Екатеринбурге обязали выплатить более четырех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам трехлетней девочки, погибшей во время прогулки. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

Все произошло 25 января 2023 года. Во время прогулки трехлетняя девочка спрыгнула в отверстие в сломанной горке и застряла. Отсутствие ребенка воспитатель заметила только в конце прогулки. Сотрудники сада нашли девочку и сразу вызвали скорую помощь. Спустя несколько дней ребенок скончался в больнице.

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Родственники погибшей девочки подали в суд на детский сад о возмещении морального вреда. Прокуратура поддержала исковое требование. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с детского сада компенсацию морального вреда в размере 4,4 миллиона рублей и иные расходы.

Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» продолжается. Следователи ждут результатов экспертизы горки, в которой застрял ребенок.

В июле в Екатеринбурге сотрудницу детского сада и специалиста опеки задержали в рамках расследования дела о халатности, возбужденного после убийства шестилетнего мальчика. По данным следствия, подозреваемые знали об истязании ребенка, но не приняли мер для его защиты.