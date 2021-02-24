Детский сад в Казани подаст в суд на женщину, заявившую об избиениях ее сына

Заведующая частного детского сада в Казани Наиля Загретдинова заявила, что обвинения со стороны одной из матерей о том, что ее сына якобы избивала воспитательница, не соответствуют действительности. Заведующая сообщила «360», что детсад готовит иск о клевете.

Заведующая детсада заявила, что на момент расторжения договора с женщиной у нее не было никаких претензий. Обвинения в том, что ее ребенка якобы уводили за руку в комнату, в которой нет камер, она назвала необоснованными. По ее словам, видеокамеры в детском саду есть во всех комнатах.

«Пусть она представит хоть какие-то доказательства. С ней у нас расторжение договора, в котором прописан пункт, что стороны претензий друг к другу не имеют, что было произведено в октябре. К нам не было никаких претензий с ее стороны, никаких доказательств не предъявлено. У нас во всех комнатах есть видеокамеры, у нас архив 30 дней, и всегда у каждого родителя есть возможность посмотреть, где находился ребенок. У каждого из родителей есть свое приложение, через которое он выходит и просматривает, что делает на данный момент его ребенок. Это необоснованные обвинения», — заявила заведующая.

В детском саду из-за жалобы в ближайшие дни будут проходить проверки, в том числе со стороны прокуратуры. После этого учреждение намерено обратиться в суд с заявлением о клевете.

«Это чистейшей воды клевета. Мы также будем обращаться в суд, чтобы справедливо это решилось. Но на данный момент вот она по всем инстанциям прошлась, мы проходим проверки. Завтра у нас прокуратура, Роспотребнадзор придет, вот это все мы сейчас будет проходить благодаря ей. А со своей стороны мы будем подавать уже на нее в суд», — рассказала Загретдинова.

Гульназ, мать ребенка, которая заявила, что над ее сыном якобы издевались, ранее рассказала «360», что у нее имелись снимки с камер наблюдения, якобы подтверждающие подозрения в жестоком обращении с ребенком в садике, но она их удалила.