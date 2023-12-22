22 декабря 2023, 13:20
Детский сад в Донецке попал под обстрел ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле детского сада украинскими боевиками
Украинские боевики открыли огонь по Кировскому району Донецка. Под ударом оказался детский сад, куда прилетел выпущенный снаряд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что речь идет о дошкольном учреждении № 69, расположенном на улице Кирова. При детонации боеприпас повредил забор и выбил окна здания. При взрыве никто не погиб и не пострадал, уточнил мэр Донецка.
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Также в ходе атаки со стороны ВСУ на Кировский район города в поселке шахты «Лидиевка» пострадали два человека. Они получили ранения при сбросе боеприпаса с запущенного украинскими боевиками беспилотника. Мэр Донецка подчеркнул, что данные о пострадавших уточняются.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в совместном Центре контроля и координации, всего по столице региона в пятницу 22 декабря, украинские военные выпустили 15 снарядов.
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