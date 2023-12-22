Происшествия 22 декабря 2023, 13:20 Детский сад в Донецке попал под обстрел ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле детского сада украинскими боевиками РИА «Новости»

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Украинские боевики открыли огонь по Кировскому району Донецка. Под ударом оказался детский сад, куда прилетел выпущенный снаряд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что речь идет о дошкольном учреждении № 69, расположенном на улице Кирова. При детонации боеприпас повредил забор и выбил окна здания. При взрыве никто не погиб и не пострадал, уточнил мэр Донецка.

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Также в ходе атаки со стороны ВСУ на Кировский район города в поселке шахты «Лидиевка» пострадали два человека. Они получили ранения при сбросе боеприпаса с запущенного украинскими боевиками беспилотника. Мэр Донецка подчеркнул, что данные о пострадавших уточняются.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в совместном Центре контроля и координации, всего по столице региона в пятницу 22 декабря, украинские военные выпустили 15 снарядов.