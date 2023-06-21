Происшествия 21 июня 2023, 08:53 Детский сад в Донецке получил повреждения из-за обстрела Мэр Кулемзин: в Донецке детсад получил повреждения из-за обстрела ВСУ Pxhere

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Дошкольное учреждение в Ворошиловском районе Донецка пострадало после атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Ворошиловского района задето осколками здание детского сада № 327», — написал он.

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В частности, осколки попали в окна. Украинские силы ударили по Донецку в ночь на 21 июня и рано утром. Куйбышевский, Кировский, Киевский районы города оказались под огнем. Всего ВСУ выпустили 79 снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрелы велись со стороны населенных пунктов Уманская, Нетайлово, Галицыновка.

По данным СМИ, беспилотный летательный аппарат попал в квартиру на 20-м этаже многоэтажки в Ворошиловском районе. Там в этот момент никого не было. Местные жители заметили на улице обломки дрона, стекла и часть оконных рам. Правоохранительные органы, спасатели и пожарные работают на месте ЧП.