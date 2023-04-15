Происшествия 15 апреля 2023, 11:14 Детский сад в Донецке оказался под огнем украинских военных Представительство ДНР в СЦКК: детсад в Донецке пострадал при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Здание детского сада в Донецке попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Речь идет о детском саду на улице Архитекторов в Петровском районе города. После обстрела специалисты зафиксировали повреждения здания. Подробности пока неизвестны.

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Помимо этого, в Калининском районе Горловки из-за атаки со стороны украинских военных пострадала контактная сеть трамвайно-троллейбусного управления.

По информации представительства, ВСУ в 00:18 и в 08:40 выпустили по Донецку семь снарядов, а в 02:00 обстреляли Горловку.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в Telegram-канале, что территория столицы ДНР в период с 21:00 14 апреля до 09:00 15 апреля подвергалась обстрелам трижды.

«В направлении Кировского и Петровского районов укронацисты выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров», — уточнил он.