Происшествия 04 апреля 2023, 09:01 Детский сад попал под обстрел ВСУ в Горловке Мэр Приходько: при обстреле ВСУ Горловки два снаряда взорвались на территории детсада

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Украинские войска во вторник утром обстреляли поселок городского типа Пантелеймоновка в Горловке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По словам главы Горловки, удар пришелся по детскому саду «Росинка». На его территории взорвались два снаряда. По предварительной информации, никто не пострадал.

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По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ вели обстрел населенного пункта из орудий натовского образца.

Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали группу украинских диверсантов на Донецком направлении. Часть из них была уничтожена в ходе боя, другая — осколочными боеприпасами, сброшенными с беспилотников.