Происшествия 14 апреля 2023, 07:42 Детский сад получил повреждения при обстреле центра Горловки со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ Фото: Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько

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Детский сад в центре Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы ночью подвергли обстрелу центр Горловки. Ряд домов в Центрально-Городском районе города обесточен. Подробности выясняем», — написал Приходько.

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Позже он уточнил, что во время ночного обстрела центра города повреждения получил детский сад № 15, который находится на улице Остапенко. Снаряд разорвался прямо на территории детского дошкольного учреждения.

Кроме того, на улице Остапенко повреждения получили три жилых дома. Предварительно, жители не пострадали.

Также снаряд попал в трансформаторную подстанцию, расположенную между домами и задел теплотрассу в Центрально-Городском районе.

В начале апреля детский сад «Росинка» попал под обстрел ВСУ в Горловке.