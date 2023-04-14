14 апреля 2023, 07:42
Детский сад получил повреждения при обстреле центра Горловки со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ
Детский сад в центре Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы ночью подвергли обстрелу центр Горловки. Ряд домов в Центрально-Городском районе города обесточен. Подробности выясняем», — написал Приходько.
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Позже он уточнил, что во время ночного обстрела центра города повреждения получил детский сад № 15, который находится на улице Остапенко. Снаряд разорвался прямо на территории детского дошкольного учреждения.
Кроме того, на улице Остапенко повреждения получили три жилых дома. Предварительно, жители не пострадали.
Также снаряд попал в трансформаторную подстанцию, расположенную между домами и задел теплотрассу в Центрально-Городском районе.
В начале апреля детский сад «Росинка» попал под обстрел ВСУ в Горловке.
ВСУ
Горловка
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