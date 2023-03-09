Происшествия 09 марта 2023, 18:46 Детский сад эвакуировали из-за возгорания в соседнем частном доме в Хабаровске

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Возгорание частного дома, находящего по соседству с детским садом, произошло в четверг в Хабаровске. В целях безопасности детей и воспитателей эвакуировали, сообщил RT со ссылкой на МЧС России по региону.

Как пояснили в ведомстве, из-за ветреной погоды дым начало сносить в сторону дошкольного учреждения. Спасатели решили эвакуировать всех воспитанников и педагогов, находящихся в детском саду.

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Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать, в результате пожара никто не пострадал.

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