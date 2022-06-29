Детский омбудсмен взял на контроль ситуацию с детьми в Брехове

Дети жительницы Брехова ушли из дома после издевательств со стороны сожителя мамы. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова взяла ситуацию на контроль.

Она сообщила, что пострадавших детей разместят в семейном центре. Они останутся там до тех пор, пока органы опеки не решат их дальнейшую судьбу.

По словам Мишоновой, в отношении матери детей и ее сожителя уже проводят проверку. Она заявила, что судьба детей и ситуация в целом находится на ее личном контроле.

«Семья с непростой судьбой, с непростой жизненной ситуацией. Папа детей отбывал наказание в местах лишения свободы, мама устраивала свою личную жизнь», — сказала детский омбудсмен.

Мишонова отметила, что мама пострадавших детей получила негативную характеристику по месту учебы. Также детский омбудсмен отметила, что проверит и работу органов опеки с этой семьей.

«Для нас важно понять, какая профилактическая работа проводилась с семьей, все ли было сделано для того, чтобы не допустить этой ситуации», — сказала она.

В отношении мужчины — сожителя матери детей — возбужденно уголовное дело по пунктам «а» и «г» части второй статьи 117 УК России («Истязание»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери.