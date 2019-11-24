Детский омбудсмен Украины попал в серьезное ДТП. Видео

По его словам, ДТП произошло в поселке Чабаны Киевской области. На перекрестке водитель микроавтобуса Volkswagen въехал в машину марки Toyota под управлением Кулебы.

В результате оба водителя, а также двое пассажиров Кулебы (один из которых несовершеннолетний) были госпитализированы.

Также в соцсетях появилось видео столкновения. На кадрах видно, как водитель Toyota останавливается на перекрестке на красный сигнал светофора, однако затем решает проскочить. В этот момент в легковушку врезается грузовой Volkswagen, который едет на зеленый свет.

По данным источника ZN.ua, в легковом автомобиле помимо омбудсмена находились двое его сыновей.

Собеседник издания рассказал, что Кулеба и его старший сын находятся в реанимации в тяжелом состоянии. О состоянии младшего ребенка не сообщается.

Глава общественной организации «Живи» Оксамита Новачук подтвердила, что чиновник и один из трех его детей находятся в тяжелом состоянии.

Кулеба занимает должность уполномоченного по правам ребенка с конца 2014 года.