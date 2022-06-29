Детский омбудсмен Анна Митянина рассказала о трех случаях падения детей из окон за неделю жары в Петербурге

В Северной столице за последнюю жаркую неделю из окон выпали три ребенка. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Раз за разом мы не устаем повторять родителям: „Пожалуйста, будьте предельно внимательны!“», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

По ее словам, маленьких детей нельзя оставлять без внимания ни на секунду. Она заметила, что ребенок является очень активным и любопытным созданием, который может увлеченно играть, а через какое-то время ему станет интересно, что происходит за окном.

«При этом у него — в отличие от вас — еще нет понимания того, что является опасным, а что нет. И даже если вам кажется, что он не может забраться на подоконник, он найдет способ это препятствие преодолеть», — обратила внимание детский омбудсмен.