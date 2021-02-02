02 февраля 2021, 20:14
Детский дом загорелся на севере Москвы
В Москве белый дым повалил из здания, где, по информации из открытых источников, расположен детский дом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. Детей и персонал пришлось эвакуировать.
Пожар произошел в доме 54, корпус 3, по Полярной улице. Информация о происшествии поступила в 19:44, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии <...> приступили к разведке.
Возгорание, по данным источника, ликвидировали. Пострадавших нет.
Дым, уточнил Telegram-канал Mash, пошел с третьего этажа здания дошкольного учреждения.
По указанному адресу, написал «Пятый канал», находится центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда».
Из детского дома вывели 50 человек, в том числе 15 детей. Сейчас огонь уже потушили, уточнили в МЧС.