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    02 февраля 2021, 20:14

    Детский дом загорелся на севере Москвы

    Александра Ломейко, Алла Морген, Татьяна Майорова

    В Москве белый дым повалил из здания, где, по информации из открытых источников, расположен детский дом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. Детей и персонал пришлось эвакуировать.

    Пожар произошел в доме 54, корпус 3, по Полярной улице. Информация о происшествии поступила в 19:44, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

    «Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии <...> приступили к разведке.

    Возгорание, по данным источника, ликвидировали. Пострадавших нет.

    Дым, уточнил Telegram-канал Mash, пошел с третьего этажа здания дошкольного учреждения.

    По указанному адресу, написал «Пятый канал», находится центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда».

    Из детского дома вывели 50 человек, в том числе 15 детей. Сейчас огонь уже потушили, уточнили в МЧС.