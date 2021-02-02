Детский дом загорелся на севере Москвы

В Москве белый дым повалил из здания, где, по информации из открытых источников, расположен детский дом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. Детей и персонал пришлось эвакуировать.

Пожар произошел в доме 54, корпус 3, по Полярной улице. Информация о происшествии поступила в 19:44, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии <...> приступили к разведке.

Возгорание, по данным источника, ликвидировали. Пострадавших нет.

Дым, уточнил Telegram-канал Mash, пошел с третьего этажа здания дошкольного учреждения.

По указанному адресу, написал «Пятый канал», находится центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда».

Из детского дома вывели 50 человек, в том числе 15 детей. Сейчас огонь уже потушили, уточнили в МЧС.