Детский аттракцион «Паровозик» перевернулся в Саратове

В Саратове в парке Ленинского района перевернулся несанкционированный детский аттракцион «Паровозик». Юрист Алена Аникеева объяснила РИА ФАН, что грозит владелице аттракциона.

«Дни.ру» рассказали, что во время движения несколько вагончиков завалились набок. По предварительном данным, травм никто не получил. Городские власти обозначили, что аттракцион был несанкционированном.

«Для начала хочется выразить огорчение тем, что муниципальные власти не имеют достаточных рычагов влияния на подобных недобросовестных предпринимателей. Из-за того, что не удалось вовремя остановить деятельность данного аттракциона, могли пострадать люди», — предупредила Аникеева.

Она допустила, что хозяйку аттракциона обяжут выплатить штраф. По ее мнению, возможны и другие санкции.