Происшествия 16 января 2023, 15:37 Детская спортивная школа загорелась в Кургане МЧС сообщило о локализации пожара в детской спортивной школе Кургана

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Сильный пожар охватил детскую спортивную школу на улице Гоголя в Кургане. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что дети и учителя покинули горящее здание самостоятельно до приезда пожарных.

Очаг пожара находился на втором этаже здания. Пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров. На месте продолжают работать 52 человека и 17 единиц техники.

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В рамках превентивных мер спасатели эвакуировали из здания соседней гимназии детей и учеников.

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Спустя полтора часа после тушения пламя локализовали. Данных о погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Прокуратура Курганской области начала проверку по выполнению правил пожарной безопасности в спортивной школе, а также о мерах, которые приняли учителя. В случае выявления нарушений в ведомстве пообещали принять меры.