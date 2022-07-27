Детская площадка загорелась в Подмосковье

В Раменском произошел пожар на детской площадке. Никто не пострадал, рассказали «360» в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

«Пожар случился на улице Октябрьской, 3, сгорело 25 квадратных метров. В 16:30 огонь локализовали на всей площади. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В Сети распространились жуткие кадры с места происшествия. Судя по ним, площадка буквально полыхала, некоторые конструкции сгорели дотла.