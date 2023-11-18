Эксклюзив 18 ноября 2023, 16:34 Детская коляска упала в реку у Широковского моста в Москве — источник Источник «360»: в Яузу у Широковского моста упала детская коляска

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В экстренные службы поступило сообщение, что на льдине в реке Яузе тонет человек. Источник «360» уточнил, что неизвестный упал с Широковского моста.

После очевидица рассказала, что в воде оказалась детская коляска. Девушка гуляла по парку, а коляска упала в реку.

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Подробности происшествия выяснят специалисты. Пока информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Петербурге таксист спас тонувшего в Неве китайского туриста. Он помог мужчине выбраться на берег с помощью троса. После пострадавший объяснил, что поскользнулся и упал в воду.