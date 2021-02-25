Детская хоккейная команда попала в снежный затор в Южноуральске

Полицейские спасли детскую хоккейную команду, автобус которой попал в снежный затор на 10-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск в Челябинской области. Об этом сообщил Пятый канал.

В салоне находились 20 детей.

Водитель проигнорировал предупреждения сотрудников ДПС о проблемах на дороге и просьбу переждать снегопад. Он пообещал прислушаться к рекомендации, но на деле отказался выполнять чьи-либо советы, отметил сайт «Дни.ру». В итоге автобус угодил в снежную ловушку.

На место ЧП приехали правоохранители и волонтеры. Вытянуть на буксире тяжелое транспортное средство оказалось невозможно при таких неблагоприятных погодных условиях. Поэтому детей и водителя пересадили в машины волонтеров и доставили в ближайшую гостиницу в поселке Кичигино. Сейчас их жизни ничто не угрожает.