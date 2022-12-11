Происшествия 11 декабря 2022, 23:58 Детская больница пострадала в Донецке в результате обстрела ВСУ СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли здание детской больницы в Донецке РИА «Новости»

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Здание детской больницы получило сильные повреждения в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями.

«Поступила дополнительная информация о повреждениях: зафиксированы повреждения здания ГБУ „Городская детская клиническая больница № 1 города Донецка“» — заявили в представительстве.

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В результате украинских обстрелов Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф остался без 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Также пострадало здание МБДОУ «Ясли-сад № 313».

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В Донецке в результате обстрела ВСУ ранения получили два ребенка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что мальчика и девочку медики увезли в больницу. Украинские снаряды разорвались на улице Батищева.

Штаб территориальной обороны ДНР информировал, что в воскресенье, 11 декабря из-за атаки украинских военных в Петровском районе пострадали две женщины.