11 декабря 2022, 23:58
Детская больница пострадала в Донецке в результате обстрела ВСУ
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли здание детской больницы в Донецке
Здание детской больницы получило сильные повреждения в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями.
«Поступила дополнительная информация о повреждениях: зафиксированы повреждения здания ГБУ „Городская детская клиническая больница № 1 города Донецка“» — заявили в представительстве.
Реклама
В результате украинских обстрелов Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф остался без 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Также пострадало здание МБДОУ «Ясли-сад № 313».
Реклама
В Донецке в результате обстрела ВСУ ранения получили два ребенка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что мальчика и девочку медики увезли в больницу. Украинские снаряды разорвались на улице Батищева.
Штаб территориальной обороны ДНР информировал, что в воскресенье, 11 декабря из-за атаки украинских военных в Петровском районе пострадали две женщины.
ВСУ
Донецк
Реклама
Реклама