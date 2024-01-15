Происшествия 15 января 2024, 13:32 Детсадовец под Волгоградом остался без пальца из-за упавшего шкафа СК завел дело о травмировании ребенка в детском саду под Волгоградом РИА «Новости»

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Ребенок в детском саду в Новоаннинском районе Волгоградской области получил травму, в результате которой ему пришлось ампутировать фалангу пальца. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 9 января. Четырехлетний мальчик вместе с братом залез на шкаф во время отсутствия воспитателя в группе. Конструкция не выдержала и упала, а ребенок получил травму правой кисти.

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Пострадавшего отвезли в больницу, где хирурги приняли решение об ампутации фаланги безымянного пальца правой руки.

Региональный Следком завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ведомство установит все обстоятельства получения ребенком травмы и вынесет процессуальное решение.

В декабре ребенок в Ярославской области получил ожог ног в детском саду. При этом воспитатели свою вину в произошедшем отрицали.