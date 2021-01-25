25 января 2021, 13:16
Детсад эвакуировали в 40-градусные морозы в ХМАО
В одном из детсадов Сургута произошла эвакуация сотрудников и воспитанников из-за порыва трубы. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного МЧС.
По данным информагентства, эвакуация произошла в детсаду «Журавушка». Детей и работников учреждения разместили в детском саду, который расположен рядом. Отмечается, что в результате никто не пострадал.
«Восстановительные работы окончены. Ликвидация последствий завершится к 28 января», — заверили в городской администрации.