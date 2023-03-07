Происшествия 07 марта 2023, 21:20 Детсад эвакуировали из-за задымления в Петербурге

Читать 360tv в

В одном из детских садов Санкт-Петербурга пришлось провести эвакуацию из-за задымления. Об этом сообшил «Петроград» со ссылкой на региональную Росгвардию.

Реклама

По данным издания, эвакуацию организовали из детсада, который находится на улице Подвойского. На первом этаже возникло задымление. Дым шел из щитовой, передает ИА Nation News. Из здания вывели 157 детей. Обошлось без пострадавших.