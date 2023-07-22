Важное 22 июля 2023, 12:19 Детонация произошла на складе боеприпасов в Крыму после атаки БПЛА Аксенов сообщил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки беспилотников РИА «Новости»

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На складе в Красногвардейском районе Крыма сдетонировали боеприпасы после атаки украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В результате атаки беспилотника противника произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Аксенов уточнил, что экстренные службы приняли решение об эвакуации местного населения в пункты временного размещения в радиусе пяти километров от места ЧП.

«В целях минимизации рисков приостановили движение на Крымской железной дороге. Последствия ЧП устранят в сжатые сроки, рассчитываем на это», — добавил глава полуострова.

Также он отметил, что всю официальную оперативную информацию о случившемся опубликуют на сайте Минтранса по региону и остальных официальных ресурсах.

Ранее в субботу, 22 июля, власти полуострова временно перекрыли движение по Крымскому мосту, но позднее работу объекта возобновили в штатном режиме.