Более 10 человек пострадали в Белгородской области после детонации боеприпаса | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 18:06 Поделиться Telegram

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Viber Более 10 человек пострадали в Белгородской области после детонации боеприпаса Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о 14 пострадавших после детонации снаряда РИА «Новости»

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В Белгородской области сдетонировал боеприпас. Пострадали 14 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Снаряд взорвался в Валуйском городском округе.

«Ранения различной степени тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков.

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По словам губернатора, причиной происшествия стал человеческий фактор. На месте работают оперативные службы. Специалисты установят все детали произошедшего.

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В Белгородской области до 7 октября продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Его ввели после атаки ВСУ на нефтебазу в Белгороде в апреле.

Менее двух недель назад украинские военные обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, три дома разрушено, один человек пострадал.

После начала специальной операции России ВСУ регулярно наносят удары по приграничным территориям. Власти региона ввели дистанционный формат обучения в школах, наиболее близких к границе с Украиной.

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