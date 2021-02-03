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    03 февраля 2021, 21:11

    Момент аварии со сбитыми в Москве на переходе детьми попал на видео

    Александра Ломейко, Алла Морген

    Два столичных школьника попали под колеса машины, когда переходили улицу по зебре. Момент наезда на детей попал на видео. Автомобилем, рассказал источник «360» в экстренных службах, управляла женщина.

    ДТП произошло на Изюмской улице в Южном Бутове. Сидевшая за рулем машины женщина якобы не заметила переходивших дорогу детей. Девочки остались живы.

    По информации департамента транспорта столицы, автомобиль не снизил скорость при подъезде к переходу. В результате он сбил школьниц. Их увезли в больницу.

    В Дептрансе заметили, что тормозной путь легковушки при скорости 60 километров в час равняется порядка 16 метров, и это на сухом асфальте. Показатель увеличивается зимой, когда дороги влажные от снега. При наезде машины, ехавшей с такой скоростью, шансов выжить у пешехода нет.