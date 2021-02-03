Момент аварии со сбитыми в Москве на переходе детьми попал на видео

Два столичных школьника попали под колеса машины, когда переходили улицу по зебре. Момент наезда на детей попал на видео. Автомобилем, рассказал источник «360» в экстренных службах, управляла женщина.

ДТП произошло на Изюмской улице в Южном Бутове. Сидевшая за рулем машины женщина якобы не заметила переходивших дорогу детей. Девочки остались живы.

По информации департамента транспорта столицы, автомобиль не снизил скорость при подъезде к переходу. В результате он сбил школьниц. Их увезли в больницу.

В Дептрансе заметили, что тормозной путь легковушки при скорости 60 километров в час равняется порядка 16 метров, и это на сухом асфальте. Показатель увеличивается зимой, когда дороги влажные от снега. При наезде машины, ехавшей с такой скоростью, шансов выжить у пешехода нет.