Происшествия 15 марта 2024, 03:14 Детям заклеивали рты скотчем в детском саду в Севастополе ForPost: няня скотчем заклеивала воспитанникам детсада рты в Севастополе Freepik

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В одном из детских садов Севастополя нянечка использовала противоправные меры воспитания. Она заклеивала рты шумным воспитанникам скотчем, сообщило издание ForPost.

По данным журналистов, один из детей рассказал родителям, что няня заклеивала им рты скотчем. За происходящим спокойно наблюдала воспитатель. Родители ребенка поделились информацией в групповом чате.

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Представители городского департамента образования сообщили, что после случившегося заведующая встретилась с родителями детсадовцев и стала извиняться за поведение сотрудницы.

Через несколько дней помощница воспитательницы сама написала заявление об увольнении. Руководство дошкольного учреждения провело внеплановый инструктаж со всеми сотрудниками, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Ранее в Сочи суд отправил под домашний арест воспитателей детского сада, которые подозреваются в избиении детей. Пострадавшими стали восьмилетняя девочка и семилетний мальчик.