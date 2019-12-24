Детям на Ямале в качестве новогоднего подарка вручили конфеты с насекомыми

Об инциденте сообщила мама одного из зрителей. Она разместила пост в социальной сети, где показала на фотографии конфету и найденную в ней «начинку».

«Сегодня были на елке в „Прометее“, праздник был замечательный! Но сюрприз нас ждал уже дома, когда ребенок открыл сладкий презент…», — написала надымчанка.

Носителем сюрприза стали конфеты компании «Суфаэль», которые производят в Чувашии. По словам женщины, ребенок не сразу заметил, что в десерте присутствует что-то постороннее, поэтому успел откусить кусок. В комментариях написали, что насекомое напоминает кухонную моль.

Когда стали разбираться в ситуации, все участники инцидента стали перекладывать вину друг на друга. В ООО «Акконд», которое производит «Суафель», заявили, что они уж точно не виноваты.

«Это никак не может быть связано с нарушением технологического процесса. Подарок сборный, состоит из кондитерских изделий разных производителей. Чтобы разобраться в ситуации, нужно выяснять, кто компоновал подарки, кто и когда их закупал и в каких условиях хранил», — прокомментировали ситуацию в отделе маркетинга компании.

В администрации Надыма заявили, что ДК «Прометей» принадлежит компании «Газпром добыча Надым», так что муниципальные елки там не проводятся.

В пресс-службе предприятия пообещали выяснить, когда были закуплены подарки для детей, кто выступал поставщиком, а после прокомментировать ситуацию.