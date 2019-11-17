Дети застряли в лифте в Московском музее анимации на востоке Москвы

В лифте Московского музея анимации на территории Измайловского кремля застряли 12 посетителей. Восемь из них — дети. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Люди не смогли дозвониться до лифтовых служб, поэтому вызвали спасателей. Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место, чтобы вытащить застрявших там людей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Прибывшим на место спасателям особо работать не пришлось. Лифтовая служба вышла на связь и запустила застрявшую кабину. Московский музей анимации основали сотрудники «Союзмультфильма» 2006 году. Сначала он располагался в в фойе музыкального театра имени Н. И. Сац на проспекте Вернадского, в 2008 году экспозиция переехала на территорию ВДНХ. В октябре 2015 года музей открылся заново в Измайловском Кремле.