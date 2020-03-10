10 марта 2020, 16:09
Дети застряли на балконе из-за младшего брата
Два ребенка вышли на балкон в домашней одежде. Неожиданно дверь в комнату закрыл их младший брат. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на городской пожарно-спасательный центр.
На место происшествия прибыли врачи и специалисты подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Сотрудникам полиции и спасателям удалось выломать две входные двери и спасти пострадавших.
Взрослых на тот момент не было дома. Дверь на балкон запер младший ребенок.
Медики осмотрели потерпевших, а инспектор ПДН подождал возвращения родителей домой.