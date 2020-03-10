Дети застряли на балконе из-за младшего брата

На место происшествия прибыли врачи и специалисты подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Сотрудникам полиции и спасателям удалось выломать две входные двери и спасти пострадавших.

Взрослых на тот момент не было дома. Дверь на балкон запер младший ребенок.

Медики осмотрели потерпевших, а инспектор ПДН подождал возвращения родителей домой.