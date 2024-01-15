Происшествия 15 января 2024, 14:37 Дети выбегали в мокрых куртках на улицу. В Екатеринбурге школу затопило кипятком Школу в Екатеринбурге затопило кипятком во время уроков РИА «Новости»

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В екатеринбургской школе прорвало трубу с кипятком. Детям пришлось выбегать на улицу в мокрых куртках и обуви. Об этом сообщило местное издание E1.RU.

ЧП произошло в школе № 178 на Уралмаше. Очевидцы рассказали, что трубу с горячей водой прорвало в спортивном зале.

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«Все побежало через пол и стены вниз в раздевалку. Дети выбегали на улицу в мокрых куртках и обуви», — отметил один из старшеклассников.

Из-за коммунальной аварии в школе отключили электричество. Учеников отпустили домой. А у ребят со второй смены уроки отменили.

Как уточнили в городской администрации, трубу прорвало именно в душевой спортзала. Все находящиеся под ним помещения затопило.

«Произошло разрушение нескольких фрагментов подвесного потолка (известковые плитки). Повреждение и затопление носит локальный характер. Пострадавших нет», — уточнили в администрации.

Отопление в школе не отключали. Уроки обещали восстановить уже на следующий день.

В школе в Курской области девочка провалилась под пол. Оказалось, что колодец отопительной системы в учреждении не закрыли, хотя он и находился в помещении, в котором не проводят уроки. Прокуратура Кореневского района потребовала наказать виновных в ЧП.