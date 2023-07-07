Происшествия 07 июля 2023, 02:35 Дети в последние минуты спаслись от удара ВСУ по Донецку — видео Появилось видео, как дети бегут с игровой площадки в Донецке во время обстрела ВСУ Unsplash

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Обстрел ВСУ напугал играющих на детской площадке в Донецке мальчишек. Видео, как испуганные прилетом дети, разбегаются в разные стороны, опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах видно, что мальчики качалась на качелях, когда по соседству ударили Вооруженные силы Украины. Услышав звук взрыва, дети спрыгнули с качелей и бросились бежать. По данным канала, видео сняли в Петровском районе.

Два человека погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, среди них один ребенок. Также серьезно повредились три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

На днях ВСУ провели одну из самых сильнейших атак по Макеевке. В частности, удар пришелся на городскую больницу, где тогда находились более 300 пациентов, их оперативно эвакуировали. В результате обстрела пострадали 68 человек.