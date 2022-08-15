Дети в Башкирии заболели геморрагической лихорадкой после возвращения из лагеря

После возвращения из детского лагеря в Башкирии две девочки заболели геморрагической лихорадкой. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил башкирскому следственному комитету доложить о ситуации с детьми. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

Девочки 10 и 15 лет через четыре дня после возвращения из детского лагеря попали в больницу города Салавата с диагнозом «геморрагическая лихорадка», сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Сейчас девочки выписаны после прохождения курса лечения, угрозы их жизни и здоровью нет. В сообщении ведомства отмечено, что возбуждено уголовное дело.

На территории лагеря санитарные врачи установили превышение допустимой нормы заселенности грызунами.

Следователи проводят следственные мероприятия, направленные на проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам.

«В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка. Также решается вопрос о приостановлении деятельности лагеря до устранения выявленных нарушений», — указано в сообщении.

О заболевании детей после отдыха в детском лагере поручил доложить Бастрыкин. В сообщении ведомства также отмечено, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате прокуратуры.

Свою проверку организовала и башкирская прокуратура. По данным надзорного ведомства, все произошло в детском оздоровительном центре «Спутник».