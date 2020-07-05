Дети утонули на реке Амур

Четверо мальчиков в возрасте девяти, 10 и 12 лет пришли на речку в районе села Мариинского в Ульчском районе, который расположен в 160 километрах от села Троицкого.

По предварительной информации, они там рыбачили и купались на протоке Мариинской утром 5 июля. После ребята решили переплыть эту протоку. В итоге трое несовершеннолетних утонули, одного подростка спасли находившиеся рядом рыбаки.

На место происшествия направились полицейские и спасатели МЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Следственно-оперативной группе предстоит установить, почему малолетние находились возле реки без сопровождения взрослых.