    17 апреля 2020, 12:13

    Дети устроили пожар в Кировской области

    Артур Блянихов

    В Кировской области трое детей устроили в квартире пожар, пока их матери не было дома. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, накануне женщина оставила троих детей под присмотром друга и ушла в магазин. Пока мужчина спал в соседней комнате, дети нашли спички и начали с ними играть.

    Сначала они подожгли плюшевого медведя, а затем загорелся пол. От запаха дыма мужчина проснулся и вывел детей на улицу. Пожарная бригада прибыла на место происшествия. По предварительной информации, никто не пострадал.