Дети устроили пожар в Кировской области

По данным информагентства, накануне женщина оставила троих детей под присмотром друга и ушла в магазин. Пока мужчина спал в соседней комнате, дети нашли спички и начали с ними играть.

Сначала они подожгли плюшевого медведя, а затем загорелся пол. От запаха дыма мужчина проснулся и вывел детей на улицу. Пожарная бригада прибыла на место происшествия. По предварительной информации, никто не пострадал.