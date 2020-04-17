17 апреля 2020, 12:13
Дети устроили пожар в Кировской области
В Кировской области трое детей устроили в квартире пожар, пока их матери не было дома. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, накануне женщина оставила троих детей под присмотром друга и ушла в магазин. Пока мужчина спал в соседней комнате, дети нашли спички и начали с ними играть.
Сначала они подожгли плюшевого медведя, а затем загорелся пол. От запаха дыма мужчина проснулся и вывел детей на улицу. Пожарная бригада прибыла на место происшествия. По предварительной информации, никто не пострадал.