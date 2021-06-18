Дети стали жертвами ДТП в Ивановской области

Сразу два ДТП, где пострадали дети, произошли в Кохме Ивановской области. Один из двух детей госпитализирован, написал «Царьград».

В четверг, 16 июня, на улице Октябрьской автомобиль сбил пятилетнюю девочку. Ребенок выбежал на дорогу, водитель не успел среагировать. Ребенка с травмами доставили в больницу.

На полтора часа позже во дворе жилого дома машина наехала на восьмилетнюю девочку, катавшуюся на самокате на Ивановской улице. Ребенок отделался ушибами.