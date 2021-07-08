Дети случайно устроили пожар во Владимире

Пожар произошел во Владимире. 6 июля около трех часов дня загорелось заброшенное здание на территории школы № 13. Виновниками возгорания стали дети. Об этом сообщил сайт телеканала Царьград.

Пожар случился по адресу улица Жуковского, 14. Информация о возгорании поступила в отделение МЧС в 15:34. Сотрудники службы сразу выехали на место происшествия. На месте выяснилось, что пожар спровоцировали двое детей девяти и 12-ти лет. Они подожгли мусор в неиспользуемом школой здании тира. Оказалось, что пожар не представлял особой угрозы.

Виновников происшествия накажут, так как из-за них МЧС задействовали немалые силы для предполагаемого тушения пожара, в то время, как они могли понадобиться где-то еще. Кроме того, руководство школы тоже получит выговор за то, что оставило заброшенное здание на территории без присмотра. Письмо уже поступило в управление образования.