Происшествия 13 февраля 2023, 16:55 «Дети развлекаются»: Пригожин ответил на видео с казнью кувалдой бывшего бойца «Вагнера» Якущенко Пригожин ответил фразой «Дети развлекаются» на ролик с казнью кувалдой бывшего бойца ЧВК РИА «Новости»

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Появившееся в Telegram-каналах видео с казнью кувалдой сдавшегося в плен бойца частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Якущенко оказалось только первой серией многосерийного фильма. Так прокомментировал ролик предприниматель Евгений Пригожин. Его слова привела пресс-служба компании «Конкорд».

«Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма „А зори здесь тихие“, но, думаю, он больше похож на „Семнадцать мгновений весны“. Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло», — подчеркнул Пригожин.

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Сразу после ответа предпринимателя пресс-служба в Telegram-канале показала видео с живым бойцом.

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«Дмитрий Якущенко — молодец», — уточнили в подписи к видео.

Боец признался, что в украинском плену наговорил много информации, чтобы выжить.

«Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен», — заявил он.

Уроженец Крыма Дмитрий Якущенко был несколько раз судим за убийство и разбой. Он отбывал 19-летний срок наказания в колонии, откуда завербовался в ряды ЧВК «Вагнер». Через четыре дня после выхода на передовую он перешел на сторону противника.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет после публикации ролика с внесудебной казнью Якущенко.