Дети разгромили кладбище в уральском селе

В селе Шабурово (Челябинская область) малолетние вандалы ради развлечения ломали могильные плиты в течение нескольких дней. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Вандалы разрушили около 40 мраморных памятников на сельском кладбище. Председатель собрания депутатов Шабуровского сельского поселения Светлана Миндагулова выразила недоумение, как детям удалось выворотить такую арматуру. По данным информагентства, злоумышленникам от 10 до 14 лет. Проводится проверка.