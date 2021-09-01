Дети разгромили чужой дом, убили кур и пытались поджечь собаку в Челябинской области

Группа школьников в возрасте 9-12 лет в селе Кулуево Челябинской области пробрались в чужой дом, разгромили его, убили кур и чуть не сожгли собаку. Об этом написало ИА Nation News.

Хозяев не было дома несколько дней. Вернувшись, они обнаружили страшную картину: в курятнике были убитые куры, одной отрезали голову, другой выкололи глаза. Собаку, находившуюся в будке, пытались поджечь: у нее была опалена шерсть.

В доме перебили окна, похитили технику и другие личные вещи.

Полиция установила личности несовершеннолетних преступников. Их поставили на учет.