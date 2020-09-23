Дети рассказали о матери, продававшей их интим-видео в соцсетях. Видео с места

Следователи занялись жительницей Химок, которая, предположительно, снимала интим-видео со своими маленькими детьми и выкладывала их в соцсети. Ее отец рассказал «360», что доказательств вины семье не предоставили. А дети видели маму только вчера.

«360» удалось попасть в квартиру к женщине. Уютный интерьер, маленькая белая собачка, повсюду разбросаны детские игрушки. Дети жительницы Химок улыбчивы, но сильно стесняются. Говорят, мама ушла еще вчера, а где она сейчас — они не знают. По их словам, мама их любит, покупает мороженое, а старшая девочка призналась, что ходит в школу.

По предварительным данным следователей, в июле этого года 22-летняя женщина совершила в отношении своей малолетней дочери и дочери своего супруга действия сексуального характера. Свои действия, уверены следователи, она записала на камеру и продала его пользователю в социальной сети.

Отец девушки в беседе с «360» подтвердил, что его дочь находится под следствием. По его словам, видео, в котором обвиняют его жену, он не видел и никаких доказательств ее вины им предъявлено не было.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за «насильственные действия сексуального характера» в отношении малолетних. Сейчас ее задержали. Следователи выясняют все причины произошедшего.