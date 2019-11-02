Дети провалились под лед на озере в Башкирии. Один ребенок погиб

Прогулка на Малом озере в селе Байгильдино Нуримановского района Башкирии закончилась бедой. Трое детей ушли под лед — двоих спасли, а один ребенок погиб.

«По прибытии установлено, что все трое детей вытащены из воды отцом. Детям оказана первая помощь. Двое из них — трех и пяти лет доставлены в больницу. К сожалению, ребенка семи лет спасти не удалось», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС на своей странице во «ВКонтакте».

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По данным ведомства, в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Башкирии поступило сообщение о том, что на Малом озере в селе Байгильдино под лет провалились трое детей. Это заметили соседи, которые сообщили о ЧП. Первым на месте происшествия оказался их отец — он сам вытащил детей из воды.

На озеро прибыли сотрудники МЧС России, медики и полиция, а также представители администрации.

С родителями погибшего ребенка сейчас работает психолог.