Дети пожаловались на насилие со стороны воспитательницы в челябинском лагере

Дети пожаловались на избиения и насилие в детском лагере в Челябинской области под Магнитогорском. Об этом сообщил «Царьград».

О насилии написали в соцсетях дети из шестого отряда лагеря, написали «Дни.ру». В одной из групп выложили видеоролик, на котором видно, как воспитательница отбирает у девочки телефон. В комментариях отметились вожатые и воспитанники лагеря, которые рассказали, что женщина избивала детей, таскала их за ноги, запирала в туалете и доводила до слез.

Прокуратура начала проверку этих сообщений, написало Ura.ru.